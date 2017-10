Burgemeester Stapelkamp van Kapelle naar Aalten

De heer en mevrouw Stapelkamp (foto: OZ)

Anton Stapelkamp (ChristenUnie) werd op 25 februari 2011 benoemd als burgemeester van Kapelle. Zijn nieuwe gemeente Aalten telt 27.000 inwoners, van wie er 15.000 in de hoofdplaats Aalten wonen.

Stapelkamp is nu 56 jaar en zegt nog één keer een burgemeesterschap van een grotere gemeente te ambiëren. Dat wordt dus Aalten. Daar staat onder meer de boerenhoeve het Stapelkamp, die volgens de overlevering in 1483 is gebouwd.

Anton heeft daar zelf overigens niet gewoond. "Wel mijn opa en zijn broers, en mijn vader zat er in de oorlog als onderduiker".