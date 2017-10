Elke dag wappert er er een andere vlag in Sint Laurens

Iedere dag hijst hij een andere vlag, waarbij hij rekening houdt met bepaalde feestdagen, seizoenen, sport en de actualiteit.

Vlaggen

Zijn interesse voor vlaggen is ontstaan op Terschelling toen hij daar als klein kind met zijn ouders op vakantie was. Ruppert vond namelijk op het strand een grote seinvlag. "Ik weet 't nog goed. Hij was rood met wit en zat onder het teer. Maar elke keer als we op vakantie gingen hing de vlag in top. Ik heb hem m'n hele leven bewaard."

Een van de eerste dingen die ik doe wanneer ik wakker word is naar buiten kijken om te zien of er wind staat." Martin Ruppert

Zijn collectie bestaat inmiddels uit zo'n 250 vlaggen. Om een vlag makkelijk te vinden heeft hij ze ingedeeld in verschillende categorieën, zoals vlaggen van landen uit een bepaald continent, de staten van Amerika en steden. Ook heeft hij een aantal bijzondere commerciële vlaggen in zijn bezit, zoals de officiële vlag van De Schelde.

De collectie vlaggen (foto: Omroep Zeeland)

Sint Laurens

Ruppert heeft nog wel een aantal vlaggen op zijn verlanglijstje staan. Maar 't allerliefst zou hij een vlag willen hebben van Sint Laurens. Deze moet dan wel ontworpen worden, maar dat is volgens Ruppert niet zo ingewikkeld. "In het wapen van Sint Laurens komen zwarte sterren voor en een vuurpot. Ik heb dus wel wat ideetjes."

Politiek

Ruppert volgt dagelijks het nieuws en zoekt bij belangrijke gebeurtenissen een passende vlag. Zoals bijvoorbeeld bij de orkaan Irma. Toen hing de vlag van de Nederlandse Antillen en Cuba in de top. Daarnaast maakt hij ook regelmatig een politiek statement. "Toen de Brexit plaatsvond heb ik de vlag van Groot-Brittannië gehesen met daarbij de vlag van de Europese Unie."

De reacties uit de buurt zijn erg positief. De bewoners vinden het erg leuk. Soms bellen er zelfs mensen aan om te vragen waarom ik een bepaalde vlag heb gehesen. Of waarom er juist geen vlag hangt. "Dat gebeurde namelijk toen ik een keer ziek was en niet in staat was om een vlag te hijsen."

Favoriet

Iedereen heeft hem de vraag wat zijn meest favoriete horloge wel een keer gesteld. "Ik antwoord dan altijd dat ik dat lastig vind. Veel vlaggen hebben namelijk een persoonlijk verhaal. Maar als ik dan echt moest kiezen dan ga ik voor de Zeeuwse vlag. Ik heb meerdere varianten, maar de grootste hijs ik elke zaterdag."