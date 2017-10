Zeeland wordt wakker: Stapelkamp vertrekt, kustvisie en vlaggen

Anton Stapelkamp (foto: Omroep Zeeland)

Vertrek

Burgemeester Anton Stapelkamp verlaat Kapelle. Rond de jaarwisseling wordt hij eerste burger van de Gelderse grensgemeente Aalten. Zijn voorvaderen woonden daar al in 1483.

Lees ook:

Alle handtekeningen zijn gezet (foto: Omroep Zeeland)

Kustvisie

De Zeeuwse Kustvisie is vanmiddag in Vrouwenpolder officieel van handtekeningen voorzien. Achttien Zeeuwse overheden en organisaties hebben een krabbel gezet onder de afspraken over de Noordzeekust.

Lees ook:

Elke dag wapperen er vlaggen in de tuin (foto: Omroep Zeeland)

Vlaggenman

Nepal, Libanon, Senegal, Mexico en Spanje, zomaar een aantal landen waarvan je de wapperende vlag, zou kunnen tegenkomen in Sint Laurens. In de tuin van Martin Ruppert. Niet voor niets wordt hij in het dorp de 'vlaggeman' genoemd.

Lees ook:

Anne Sophie loopt voor haar nierdonor, 'Hij heeft mij nieuw leven gegeven' (foto: Omroep Zeeland)

Kustmarathon-held

Van respect tot persoonlijke steunbetuigingen. De Vlaamse Ann-Sophie die een jaar na haar niertransplantatie de wandelmarathon liep, heeft veel berichten en complimenten gekregen.

Lees ook:

Uien in het water (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

Vandaag blijft het grotendeels bewolkt, maar het blijft vrijwel droog. De zuidwestenwind neemt toe en wordt vanmiddag vrij krachtig of krachtig aan zee. Ondanks dat de zon zich weinig laat zien wordt het wel zachter dan gisteren met 17 graden. Komende nacht blijft het bewolkt. Het wordt niet kouder dan 13 of 14 graden.