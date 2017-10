Stapelkamp: Jaren gewacht tot de vorige burgemeester van Aalten stopte

Stapelkamp keek al jaren uit naar het burgemeesterschap in Aalten (foto: Gemeente Kapelle)

"Er staat ook een boerderij die Het Stapelkamp heet", vertelt hij in Zeeland wordt wakker op de radio. "Eigenlijk zijn wij daarnaar genoemd."

"Mijn vader heeft daar ondergedoken gezeten. En de broer van mijn vader, waar ik naar vernoemd ben, die heeft er ook ondergedoken gezeten", vertelt Stapelkamp. "Die ligt daar ook begraven. Hij was getrouwd met een Aaltense. Dus al heel lang in mijn leven is er een soort magisch dorp, ergens ver in het oosten. Zelf heb ik altijd in het westen gewoond van Nederland, maar altijd 'Aalten'. Ik heb daar mooie herinneringen van mijn vader aan. Dat is met de paplepel ingegeven."

De vorige burgemeester is in januari gestopt, toen hij 68 werd. Daar heb ik jaren naar uitgekeken - wanneer stopt hij." Anton Stapelkamp, burgemeester van Kapelle

Stapelkamp had het nog naar zijn zin in Kapelle en hoefde daar nog niet weg. Toch is dit het juiste moment. "Nu komt die vacature langs, ik word donderdag 56, dan is het nu of nooit", vertelt hij. "De vorige burgemeester is in januari gestopt, toen hij 68 werd. Daar heb ik jaren naar uitgekeken: wanneer stopt hij. Van mij had hij tot z'n zeventigste door mogen gaan, maar goed."

De burgemeester van Kapelle hield de vacature voor het burgemeesterschap in Aalten goed in de gaten. "Als er straks iemand anders dan ik wordt benoemd, dan ben ik pas over zes, zeven, acht jaar misschien weer eens aan de beurt. Dan ben ik al een eind in de zestig..."

Afronden

De komende periode wil Stapelkamp nog wat projecten afmaken in Kapelle. Het gaat onder meer om een integriteitsnota en een sportcentrum waar 13 miljoen euro mee gemoeid is. "Ook wil ik nog een zwieper geven aan het toerisme in Wemeldinge. En we zijn bezig om de kwaliteit van de organisatie van de gemeente te verhogen."

Het is de bedoeling dat Anton Stapelkamp op 15 december wordt geïnstalleerd, meldt de gemeente Aalten.

