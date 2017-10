Heel Zeeland ontvangt jodiumtabletten

In gemeenten waar de jodiumpillen al in 2013 werden uitgedeeld, zullen mensen ze zelf in huis moeten halen (foto: Omroep Zeeland)

De jodiumpillen worden door de overheid verstuurd. Dat gebeurde niet eerder op zo'n grote schaal. Voorheen kregen alleen mensen die in de directe omgeving van de kerncentrales woonden tabletten thuis. Nederland trekt nu de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid rondom kernenergie gelijk met België en Duitsland. Dat betekent dat mensen in een veel grotere straal om kerncentrales heen tabletten krijgen.

Zeeland risicogebied

Volgens de oude regeling kregen alleen mensen die in een straal van tien tot vijfentwintig kilometer rond een kerncentrale wonen jodiumpillen. Dat is uitgebreid tot honderd kilometer en dat betekent dat heel Zeeland tot het risicogebied geteld wordt.

Binnen een straal van twintig kilometer rondom een centrale krijgen alle bewoners van veertig jaar of jonger de tabletten opgestuurd. In een deel van die gemeenten zijn al in 2013 jodiumtabletten verstrekt, daar worden ze niet meer uitgedeeld. Mensen die in die gemeenten nieuw zijn komen wonen, zullen de pillen zelf in huis moeten halen. Zij kunnen de tabletten gratis halen bij de gemeente, of kopen bij een apotheek.

Alle Zeeuwen onder de 40 die binnen 20 kilometer van de kerncentrale wonen, krijgen jodiumpillen opgestuurd (foto: Omroep Zeeland)

Tussen de twintig en honderd kilometer rondom de kerncentrale worden de pillen verstrekt aan alle huishoudens met kinderen tot achttien jaar. Zwangere vrouwen, van wie het ongeboren kind ook gevaar loopt bij een nucleaire ramp, kunnen de tabletten kopen bij apotheken en drogisterijen.

Tijdens een nucleaire ramp komen radioactieve stoffen vrij. Deze belanden in de lucht. Eén van deze stoffen is radioactief jodium. Wanneer je dit inademt, komt het in de schildklier terecht. Het vergroot dan de kans op schildklierkanker. Door een jodiumtablet te nemen vult de schildklier zich met 'gewoon' jodium. Er kan dan niet of nauwelijks nog radioactief jodium bij. Zo wordt de kans op latere ontwikkeling van schildklierkanker verkleind. Bij jonge mensen werkt de schildklier anders dan bij ouderen. Boven de 45 is hij al verzadigd met jodium en zijn de pillen niet nodig.

De pillen worden niet verstrekt omdat het risico op een kernramp is toegenomen, maar uit voorzorg. Op het moment dat er een radioactieve wolk overtrekt, kunnen de pillen direct worden ingenomen. Via rampenzenders zoals Omroep Zeeland, sociale media en de Rijksoverheid wordt aangegeven of de pil mag worden ingenomen.

Rondom de kerncentrales in Borssele, het Belgische Doel en Tihange en het Duitse Emsland worden pillen uitgedeeld. In totaal krijgen zo'n 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens de pillen thuisgestuurd. Meer informatie over de jodiumtabletten vind je ook op de site van de Veiligheidsregio Zeeland: zeelandveilig.nl.

Lees ook: