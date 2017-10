Basis van het weerbericht in Kloetinge gelegd

Wie was Buys Ballot?

Christophorus Henricus Dedericus Buis Ballot, beter bekend als Buys Ballot, wordt op 10 oktober 1817 geboren in Kloetinge. Zijn vader is daar predikant. Ze wonen slechts drie jaar in het dorp want zijn vader wordt daarna aangesteld in Sint-Laurens.

In het gemeentearchief in Goes zijn de geboorteakte en de doopregistratie van de wetenschapper te vinden. Volgens archivaris Frank de Klerk is Buys enig kind gebleven. "Wat ook opvallend is, is het salaris van zijn vader. Hij krijgt duizend gulden per jaar. Dat is veel in die tijd."

De kleine 'Chris' houdt lijstjes bij. Hij schrijft op hoeveel stukken speelgoed hij heeft." Frank de Klerk, archivaris

Ontdekkingen

Buys Ballot studeert wis- en natuurkunde. Dat zit er volgens de Klerk al vroeg in. "De kleine 'Chris' houdt lijstjes bij. Hij schrijft op hoeveel stukken speelgoed hij heeft." Uiteindelijk wordt hij hoogleraar in de wiskunde en geeft hij voornamelijk wiskundecolleges. Hij doet verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld naar het Dopplereffect en stelt later ook een materietheorie vast. Met die theorie heeft hij niet veel succes en daarom wijkt hij uit naar de meteorologie.

Hij richt, met steun van toenmalig minister Thorbecke, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) op. Hij publiceert de eerste weerkaarten en is daarmee de grondlegger van het weerbericht in Nederland. Hij verzamelt belangrijke data en kijkt bij weersvoorspellingen over de Nederlandse grenzen.

Datgene wat hij heeft ontdekt, werkte ik vroeger dagelijks mee. Hij is nog steeds van belang!" Erwin Kroll, meteoroloog en voormalig weerpresentator

Natuurlijk is de wetenschapper vooral bekend door de Wet van Buys Ballot: sta je met je rug naar de wind op het noordelijk halfrond, dan ligt het lagedrukgebied links en het hogedrukgebied rechts. Op het zuidelijk halfrond is dat precies andersom. Zijn ontdekkingen zijn nog steeds relevant, volgens meteoroloog en voormalig weerpresentator Erwin Kroll. "Datgene wat hij heeft ontdekt, werkte ik vroeger dagelijks mee. Hij is nog steeds van belang!"

Monument

Buys Ballot sterft op 3 februari 1890. In Kloetinge krijgt hij in 1934 een monument naast de kerk. Het is een portretplaquette gemaakt door de Zeeuwse beeldhouder Pieter Puype. De onthulling is een belangrijk moment in het dorp. Op onderstaande beelden is te zien dat er veel mensen op de onthulling af komen.

Omdat de plaquette in de weg staat, wordt het later in het geboortehuis (naast de kerk) van Ballot gemetseld. Daar is het monument nog steeds te aanschouwen.