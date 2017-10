'Kerncentrale Doel bijzonder kwetsbaar bij aanval'

De kerncentrale van Doel, gezien vanuit de polders bij Hulst (foto: Otto Vosveld)

In zo'n koelbekken zit enkele honderden tonnen kernbrandstof. Twee tot drie keer zoveel dan in een reactor zit. Als daarbij een lek ontstaat en het koelwater wegloopt, loopt de temperatuur en de straling op. Dat kan uitwerken tot een kernramp waarbij miljoenen mensen worden geraakt.

"De impact zou veel groter zijn dan die van de zwaarst denkbare ongevallen met een reactorkern", staat in het rapport van Greenpeace. Volgens de milieuorganisatie kan na de aanslagen van 11 september 2011 en recentere aanslagen in Frankrijk en België een moedwillige aanslag niet worden uitgesloten.

'Breng de burger niet langer in gevaar'

Greenpeace wil het rapport niet openbaar maken, omdat het gevoelige details in zouden staan. De organisatie roept de autoriteiten in Frankrijk en België op "de burger niet langer in gevaar te brengen".

Exploitant Engie Electrabel zegt in een reactie dat de situatie in de Belgische centrales grondig is geanalyseerd, onder toezicht van de inspectiedienst FANC. "De impact van vliegtuigcrashes en andere projectielen is toen grondig bestudeerd en alle maatregelen zijn genomen om de veiligheid onder alle omstandigheden te garanderen."