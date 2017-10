A58 dicht na ongeluk met vrachtwagen

De A58 richting Bergen op Zoom is ter hoogte van Yerseke afgesloten door een ongeluk tussen twee vrachtwagens. Het verkeer wordt omgeleid over de N289. De verwachting is dat de weg om 16.00 uur wordt vrijgegeven. Een van de vrachtwagens reed waarschijnlijk in op een file.

A58 dicht door aanrijding (foto: HV Zeeland) Tussen afrit 's-Gravenpolder en afrit Kruiningen loopt het verkeer door de aanrijding veel vertraging op. Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting gaat duren. Volgens de ANWB is de vertraging meer dan een uur. Een inzittende van een auto die de andere kant op reed over de A58 filmde de file die door het ongeluk is ontstaan. Volgens de politie is de chauffeur van de achterste vrachtwagen gewond geraakt. Hij is met beenklachten naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrachtwagen kon niet meer rijden, die moet worden weggesleept. De andere vrachtwagenchauffeur kon zelfstandig verder. Tweede ongeluk Op de A58 gebeurde nog een tweede ongeluk ter hoogte van Krabbendijke in de richting van Vlissingen. Daarbij reed een automobilist achterop een vrouw op een motor. De motorrijder is naar de spoedeisende hulp gebracht.