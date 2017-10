Werk aan Arsenaaltoren stilgelegd vanwege straalmiddel met asbest

De Arsenaaltoren in Vlissingen staat deze zomer in de steigers (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen weekend bleek dat in een deel van dat straalmiddel asbest terecht was gekomen tijdens het productieproces. De stalen constructie van de toren werd schoongespoten met het straalmiddel. Dat werk is uit voorzorg meteen stilgelegd.

Als er inderdaad asbestvezels door dat straalmiddel zijn vrijgekomen moeten we de hele staalconstructie opnieuw schoonspuiten, met een ander schoonmaakmiddel." Jørgen Geurts van AVV Beheer

In opdracht van eigenaar van de Arsenaaltoren, AVV Beheer in Middelburg, zijn er monsters genomen van het middel en van de gereinigde oppervlakten. Die worden nu getest op de aanwezigheid van asbestvezels. Jørgen Geurts van AVV Beheer verwacht dat die resultaten vandaag of morgen binnen komen.

'Opnieuw schoonspuiten'

"De gemeente en omwonenden hebben we al op de hoogte gebracht van de situatie en van de mogelijke gevolgen", vertelt Geurts. "Als er inderdaad asbestvezels door dat straalmiddel zijn vrijgekomen moeten we de hele staalconstructie opnieuw schoonspuiten, met een ander schoonmaakmiddel."

Het gaat om het straalmiddel van de fabrikant Sibelco. Het product is aan een honderdtal afnemers uit heel Nederland geleverd. Het bedrijf heeft het straalmiddel teruggeroepen. "Tijdens de productie is een vreemde grondstof gevonden die na analyse een geringe hoeveelheid asbest bleek te bevatten", schrijft het bedrijf in een verklaring.

Schuureffect

Grit wordt gebruikt bij het stralen van harde oppervlakten, zoals metaal. Bij dat werk worden onder hoge druk gritkorrels geblazen. Op die manier ontstaat een schuureffect om bijvoorbeeld roest of verf te verwijderen.

Het asbest is niet in alle leveringen van Eurogrit terecht gekomen, zegt producent Sibelco. Er is al op enkele plekken waar het staalgrit is gebruikt, onderzoek gedaan door deskundigen. Die hebben daar geen asbestvezels aangetroffen.

Wel asbest

De enige plek waar tot nu toe wel asbest is aangetroffen na gebruik van het straalmiddel is Houten. Eneco heeft het middel daar gebruikt bij werkzaamheden aan een warmtekrachtcentrale. Het asbesthoudende materiaal wordt de komende weken geruimd.

Lees ook: