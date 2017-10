Zeeuwse zuinigheid keihard afgestraft door nieuw kabinet

(foto: OZ)

Daarmee ligt het aantal huiseigenaren dat wordt getroffen door de maatregel in Zeeland relatief hoger dan in de rest van het land. Volgens het CBS heeft 19 procent van de Nederlandse huiseigenaren de hypotheek afgelost. In Zeeland is dat 25 procent. Daarmee zijn Zeeuwse huizenbezitters koplopers in Nederland. In alle andere provincies ligt dat lager.

Aflosboete

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat het eigenwoningforfait weer wordt ingevoerd voor mensen die hun hypotheek helemaal hebben afbetaald. Dat betekent dat die groep huizenbezitters extra belasting moet gaan betalen. Deze zogenoemde 'aflosboete' pakt vooral slecht uit voor oudere Nederlanders.

De verontwaardiging over deze maatregel is groot. Eerder werd dat eigenwoningforfait juist afgeschaft om mensen met een hypotheek te stimuleren hun schulden af te lossen.

De maatregel wordt vanaf 2020 stapsgewijs ingevoerd over een periode van 30 jaar.