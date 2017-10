Bij Scalda moet iedereen aan het milieu denken

Het principe van een Green Office is overal hetzelfde. De kantoren worden bemand door studenten en fungeren als een vraagbaak voor andere studenten en medewerkers. Ook kunnen er ideeën worden neergelegd die meteen kunnen worden uitgevoerd of nog onderzocht moeten worden. Met als ultieme doel om uiteindelijk overbodig te worden, omdat de missie van het Green Office is geslaagd.

Geld

Waar de meeste van dit soort initiatieven zich alleen richten op de universiteit of hogeschool zelf, richt het Scalda zich bewust ook op bedrijven. Die keuze komt meer voort uit noodzaak dan uit luxe: "We hebben zelf een beperkt budget van 2.500 euro per jaar en dan kunnen we geen al te ambitieuze plannen uitvoeren dus daarom zoeken we het ook buiten de school, en dan is het potje snel aangevuld", aldus Martin Schieman van Scalda.

Binnen vijf jaar hoopt Scalda al zijn eerste doelen te hebben behaald: "Over vijf jaar wil ik dat iedere student een hoofdstuk wijdt aan duurzaamheid en dat het een vanzelfsprekendheid is", aldus Ferenc Weisz die studenten van het Green Office gaat begeleiden.

Dat is beter dan dat er van koffiebekertjes toiletpapier wordt gemaakt" Annika Hofstede

Aan de studenten die bij het Green Office gaan werken, zal het niet liggen. Die zitten vol met ideeën. Van een tuin op het dak waar vervolgens lessen over duurzaam tuinieren gegeven kunnen worden, tot het aanbrengen van meer watertappunten.

Er zijn zelfs al een aantal ideeën doorgevoerd, legt Zoraida Broos uit. Om verspilling van koffiebekertjes tegen te gaan, moet er 0.15 cent betaald worden voor wanneer er een extra bekertje wordt gepakt dat helemaal niet nodig is.

En daarnaast worden de koffiebekertjes na gebruik duurzaam verwerkt. "Daar wordt toiletpapier van gemaakt", legt Annika Hofstede uit "Dat is beter dan dat er van toiletpapier bekertjes worden gemaakt."

Hoewel op papier het uiteindelijke doel is, om overbodig te worden, zal dat in de praktijk nooit gebeuren verwacht Schieman. En daar sluit Roy van den Berg zich bij aan. Hij is assistent-manager van het Green Office van de Universiteit Utrecht: "Als het ultieme doel is behaald, betekent dat niet meteen dat wij niet meer nodig zijn. Duurzaamheid blijft altijd groeien. Na de universiteit wil je de stad duurzaam maken, dan het land en vervolgens de wereld. Het is een oneindig proces."

Met het Green Office wil de Universiteit Utrecht de campus van binnen uit groener maken. (foto: Omroep Zeeland)

Het initiatief in Utrecht is onderdeel van een groter plan dat de Universiteit Utrecht heeft; in 2030 willen ze CO2-neutraal zijn. Als onderdeel van die doelstelling is in 2013 het Green Office geopend op de campus. Sinds de oprichting houden zij zich bezig met het bedenken, onderzoeken en uitvoeren van ideeën en plannen om de universiteitscampus milieuvriendelijker te maken.

Papier hier

Eén van de recent uitgevoerde projecten ging over afvalscheiding, zegt Roy van den Berg: "We hebben sinds kort afvalbakken met vier verschillende gaten. Waar je dus eerst al je afval in een bak gooide, doen we dat nu gescheiden."

Hoewel andere afvalbakken op papier niet zo vooruitstrevend en groots klinkt, is het in de praktijk wel: "Het is misschien wel de belangrijkste verandering, omdat afval een groot ding is. Iedereen heeft heel veel afval op een dag. En wat is er nou moeilijk aan om het dan gescheiden in te zamelen", besluit Van den Berg.

Behalve afvalinzameling zijn er al meer projecten op de campus afgerond. En om die onder de aandacht te brengen is er een speciale wandelroute uitgezet over de campus die wandelaar onder andere langs een bank met zonnecellen voert, waar je ook je telefoon en laptop kunt opladen: