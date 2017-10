Wereld Water College moet twijfelende scholieren over de streep trekken

De duizend middelbare scholieren uit heel Nederland kwamen naar Deltapark Neeltje Jans. Ze konden daar onder meer kijken bij een stand van Waterschap Scheldestromen en Deltares of quizzen en spelletjes spelen bij stands van de HZ en bijvoorbeeld Scalda.

Keuze voor watersector

De bedoeling is dat die jongeren in een vervolgopleiding wellicht een keuze maken voor een opleiding in de watersector. Heleen Moelker, docent bij de HZ: "Dat is toch wat we hopen. Maar deze dag is nu voor de vijfde keer en we kunnen nu nog eigenlijk niet zeggen dat jongeren die keuzes maken."

Voor een aantal jongeren is de beroepskeuze al gemaakt. Zo kiest er een voor een opleiding bij de politie, 'niet de waterpolitie', en een ander volgt al een opleiding watermanagement in het midden van het land, dus die heeft al een duidelijke keuze gemaakt. Een derde weet het nog niet, en weet ook niet of deze dag hem helpt een keuze voor de watersector te maken. "Wellicht, misschien," zegt hij weifelend.