Kleine hoveniers werken mee aan beleeftuin Yerseke

De beleeftuin moet een plek worden waar zowel ouderen als jongeren bij elkaar kunnen komen en van de natuur kunnen genieten. Door de brede paden die zijn aangelegd is de tuin ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Daarnaast komt er een moestuin waar de kinderen van omliggende basisscholen de gewassen kunnen verzorgen.

Bedoeld voor mens, plant én dier

Volgens hovenier Marck Verhulst is de beleeftuin bedoeld voor mens, plant én dier. "Er komen veel planten zoals bijvoorbeeld kattenkruid, die bijen, vogels en vlinders zullen aantrekken. Op die manier kan de natuur wat meer beleefd worden."

Eerste boom wordt geplant in beleeftuin Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

In maart is de officiële opening van de beleeftuin, maar naar verwachting is de tuin binnen anderhalve week helemaal klaar. "Alle zaadjes van de planten zullen eind oktober in de grond zitten. Dan duurt het een tijdje voordat de plantjes groeien, dat komt mede doordat het kouder wordt, maar eind maart zal het er echt als een tuin uitzien", vertelt Mourijn van 't Hof van het woonzorgcentrum. Het is dan ook vanaf volgende week al mogelijk om door de tuin te lopen en op de bankjes te zitten.

