Zeeuwse havens blij met regeerakkoord

Directeur Jan Lagasse van de Zeeuwse havenbeheerder Zeeland Seaports (foto: Omroep Zeeland)

Ook noemt Lagasse dat het nieuwe kabinet de vennootschapsbelasting verlaagt van 25 naar 21 procent. "Dat toont maar weer aan dat we de juiste keuze hebben gemaakt door het hoofdkantoor van de fusiehaven Zeeland-Gent in Nederland te plaatsen." Al eerder schetsten de twee havens dat ze door een fusie samen meteen in de Europese Haven-Top 10 terecht komen; een belangrijke ranglijst voor wereldwijde rederijen die vracht in Europa willen aan- of afleveren.

Wielingen

Ook is Lagasse blij dat het kabinet herhaalt geld vrij te maken om de drempels weg te halen in De Wielingen, in de monding van de Westerschelde. Doordat de zanddrempels deels worden afgegraven, kunnen diepere schepen weer de Westerschelde opvaren. "Dat verhoogt de concurrentiekracht van de Zeeuwse havens."

Fusie

Gedeputeerde staten van Zeeland maakten dinsdag bekend definitief akkoord te gaan met de fusievoorstellen die de havens van Zeeland en Gent hebben voorgelegd. Ook de colleges van burgemeester en wethouders van de havengemeentes Terneuzen, Vlissingen en Borsele zijn akkoord gegaan. Nu zijn de gemeenteraden van deze drie havengemeentes aan zet, net als provinciale staten van Zeeland, die in een speciale zitting op 1 december de knoop doorhakken.

Lagasse is blij met deze voorzet: "We zijn verheugd dat de colleges deze beslissing hebben genomen. We zijn ook al bijna op elke plek geweest om de details van de fusie te presenteren. We moeten nog naar één gemeente toe, en we hopen dat ook daar het enthousiasme zal ontstaan, zoals op andere plekken."