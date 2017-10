Film 'Weg van jou' verovert Zeeuws-Vlaamse harten

De film werd tegelijkertijd in zowel CineCity in Terneuzen als in het Scheldetheater vertoond. Na afloop waren de bezoekers welkom voor een hapje en een drankje in de foyer van het theater.

Regisseur Jelle de Jonge genoot zichtbaar dat de film in Zeeuws-Vlaanderen ook een première beleefde. "Het is heel leuk om de film terug te brengen. Een jaar geleden hebben we hier tegenover in de haven nog een scene gedraaid, waarbij de hoofdpersoon een boot moest dopen."

Bang voor de reacties was de regisseur niet. "Ik hoop dat de mensen vooral heel blij zijn met wat er met het initiatief is gebeurd. We hebben geprobeerd een eigen, sprankelende film te maken."

Vervolg

Op de vraag of de film iets eenmaligs is, reageert De Jonge met een glimlach. "We hebben het tijdens het eten vanavonds al even over een tweede 'Weg van jou'-film gehad. Het was heel prettig werken hier en ik kan me zo voorstellen hier nog een keer een film te draaien.

Initiator Jan Lievens uit IJzendijke was blij met de reacties van het Zeeuws-Vlaamse publiek. "Het is geweldig om te zien hoe het publiek reageert. Ik heb al een heleboel positieve geluiden gehoord, dus dat is fijn. De humor in de film en de prachtige beelden van de regio worden gewaardeerd."

Lievens reageert terughoudend als ook hem de vraag wordt gesteld of hij al bezig is met een mogelijk vervolg. "Dat vind ik nog wat vroeg. We denken er zeker verder over, maar laat dit eerst maar eens indalen."