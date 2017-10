Zeeland Wordt Wakker: seksueel misbruik, première en hoogopgeleiden

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Seksueel misbruik

Een 60-jarige Vlissinger staat vandaag voor de rechtbank omdat hij wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man stelde jarenlang zijn huis open voor jongeren. Hij wierp zich op als hulpverlener en verhuurde daarbij voor een zacht prijsje kamers in zijn huis.

Filmposter van de romantische komedie Weg van jou (foto: Facebookpagina Weg van jou)

Zeeuwen weg van film 'Weg van jou'

Het Zeeuws-Vlaamse publiek was zeer te spreken over de romantische komedie 'Weg van jou' die dinsdag zijn Zeeuwse première beleefde in Terneuzen. De ruim 1400 bezoekers hadden duidelijk genoten van de humor en van het landschap dat in de film te zien was

De Zeeuwse economie heeft het de komende jaren moeilijk (foto: Omroep Zeeland)

Hoogopgeleiden

Het zwakke punt van de Zeeuwse economie is dat er te weinig wordt geïnvesteerd in kennis. Dat blijkt uit een onderzoek van het ZB Planbureau, de Economische Atlas 2017. Die investering is volgens de onderzoekers juist nodig voor de concurrentiepositie en de welvaart van onze provincie.

Hond likt een schaap in een wei bij 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog uit 's-Heerenhoek)

Het weer

Vandaag is er vrij veel bewolking, soms breekt de zon even door. Het blijft tot vanavond meest droog. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige tot harde zuidwestenwind. Het wordt 17 of 18 graden.