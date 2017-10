Harry Belafonte ontvangt Four Freedoms Award in New York

De 90-jarige Amerikaanse zanger Harry Belafonte ontving de Medal of Freedom. (foto: Omroep Zeeland)

De 90-jarige Amerikaanse zanger Harry Belafonte ontving dit jaar de Medal of Freedom. Hij is vooral bekend van het nummer Banana Boat dat hij in 1956 uitbracht, maar kreeg de award vanwege zijn strijd voor sociale gelijkheid en tegen racisme. Andere medailles gingen onder meer naar journalist Dan Rather en activist Ai-jen Poo. De Four Freedoms Awards in New York worden uitsluitend toegekend aan Amerikanen.

Four Freedoms 2017

Onderscheiding uitgereikt aan motivatie Medal of Freedom zanger Harry Belafonte voor zijn jarenlange inzet voor gerechtigheid en gelijkheid in berechting voor alle Amerikanen Vrijwaring aan Gebrek activist Ai-jen Poo

voor haar inzet voor New Yorks historic Domestic Workers Bill of Rights in 2010 Vrijheid van Meningsuiting journalist Dan Rather voor zijn levenslange inzet om voor de waarheid te vechten en een van de meest gekoesterde principes van Amerika; de persvrijheid, te beschermen. Vrijwaring van Vrees Cristina Jiménez Moreta voor haar toewijding om de ongelijkheid en obstakels die de immigranten jongeren hebben aan te pakken en voor hen te bemiddelen om recht te zoeken voor alle immigranten. Vrijheid van Godsdienst Pastor dr. Steve Stone en dr. Bashar A. Shala voor hun moedige werk om een eenheid te creëren tussen de christelijke en islamitische gemeenschappen in Memphis, Tennessee

Druk werd de uitreiking niet bezocht, ongeveer 250 mensen hadden de moeite genomen om naar de St. James Church op Madison Avenue te komen, waar de ceremonie plaats vond. Opmerkelijk, want in tegenstelling tot de Middelburgse variant is de Amerikaanse uitreiking zonder uitnodiging en kosteloos te bezoeken.

Zeeuwse delegatie

Vanuit Zeeland kwam een speciale delegatie naar New York onder leiding van Commissaris van de Koning Han Polman, die zelf de Medal voor Vrijheid van Godsdienst uitreikte tijdens de ceremonie. De delegatie bestond verder uit vijftien mensen uit het onderwijs, bedrijfsleven en politiek. Op het programma stonden onder meer bezoeken aan het Nederlands Consulaat, de Nederlandse vertegenwoordiging in de VN en het Amerikaanse Roosevelt Institute.

Han Polman reikte in New York een award voor de Vrijheid van Godsdienst uit. (foto: Omroep Zeeland)

Bij het Roosevelt Library and Museum in Hyde Park, ongeveer twee uur buiten de stad, zijn afspraken gemaakt over hechtere samenwerking met de provincie Zeeland en specifiek met het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

De Roosevelt Four Freedoms Awards worden ieder jaar uitgereikt aan mannen, vrouwen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van godsdienst, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees. Het ene jaar worden de awards in New York uitgereikt, het andere jaar in Middelburg. President Franklin Delano Roosevelt, wiens verre voorvader in de 17e eeuw waarschijnlijk migreerde uit Tholen, wordt in Amerika beschouwd als een van de beste presidenten die het land ooit gehad heeft. Hij werd maar liefst vier keer verkozen en leidde de Verenigde Staten door de grote economische malaise én de Tweede Wereldoorlog.

