LIVE: Vlissinger voor rechtbank vanwege misbruik tienerjongens

Verslaggever Mercy Kamermans is bij de rechtbank en doet live verslag op Twitter.

Vijf aangiftes van misbruik

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2000 en 2012. In totaal zijn er vijf aangiften van ontucht met minderjarige jongens die in deze rechtszaak behandeld worden. In het huis van de man vonden regelmatig feestjes met veel drank plaats. De bedwelmde jongeren bleven vervolgens slapen waarop de man toesloeg.

De verdachte ontkent het misbruik in alle toonaarden. Volgens hem is het een hetze van een groepje jongeren.

Het gaat om oude feiten en er zitten tegenstrijdigheden in de verklaringen." Advocaat Rivka Davidse

Vrijspraak

Advocaat Rivka Davidse heeft aangegeven voor vrijspraak van haar cliënt te gaan. "Het gaat om oude feiten en er is veel onderling overleg geweest tussen de slachtoffers voordat ze aangifte deden. Ook zitten er tegenstrijdigheden in de verklaringen."

De rechtszaak duurt twee dagen, omdat de verdachte zegt zich niet lang te kunnen concentreren.