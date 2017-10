Peter Slager maakt Soof de Musical nòg Zeeuwser

In de romantische komedie runt de bijna 40-jarige Soof een cateringbedrijf. Het scenario van Roos Schlikker en Erris van Ginkel is geïnspireerd op columns van Sylvia Witteman.

Support-act

Singer-songwriter Ed Struijlaart is bepaald geen onbekende van BLØF. Al eerder ging hij als support-act mee op tournee met de Zeeuwse band. Ook speelde hij op Concert at SEA en Back at SEA. Maike Boerdam studeerde aan de conservatoria in Brussel en Gent. Ze speelde eerder hoofdrollen in de musicals Elizabeth, Rembrandt en Hartsvrienden.

Maike Boerdam speelt de hoofdrol in Soof de Musical (foto: RTL Live Entertainment)

De eerste proefvoorstellingen van Soof de Musical zijn in november en december in Rotterdam en Breda. De musical is nog volop in ontwikkeling. Op basis van reacties van bezoekers vinden er nog aanpassingen plaats.