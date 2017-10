PvdA Goes wil buitenlanders terug in coffeeshops

"We zien regelmatig gebeuren dat mensen die niet aan wiet kunnen komen, vervolgens de straat op gaan en aan bewoners vragen of ze softdrugs voor hen willen halen. Of ze komen terecht bij straatdealers", vertelt Marco Eestermans van de PvdA steunfractie.

Als het aan de Goese PvdA-afdeling ligt, wordt het ingezetenencriterium geschrapt, net als in het feit dat coffeeshops 'maar' drie gram wiet per dag mogen verkopen. De PvdA zou liever zien dat dit wordt opgehoogd naar vijf gram.

Coffeeshop High Life in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

Meedoen aan landelijke proef

Verder sluit de PvdA zich aan bij een oproep van GroenLinks in Goes om de gemeente aan te melden voor een landelijke proef met legale wietteelt. Het nieuwe kabinet gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid. De overheidswiet wordt landelijk geteeld en vervolgens verspreid onder zes tot tien gemeenten.

Met de proef hoopt de overheid dat de criminaliteit afneemt en er minder schadelijke stoffen in wiet terecht komen. Ook de gemeente Terneuzen heeft al aangegeven interesse in de proef te hebben.

Lees ook: