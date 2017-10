A58 richting Vlissingen dicht na een ongeluk

De A58 is richting Vlissingen afgesloten na een ongeluk waarbij een vrachtwagen en vijf auto's betrokken zijn. Het ongeluk gebeurde even voor 10.45 uur ter hoogte van Krabbendijke in de richting van Vlissingen.

Een file op de A58 door werkzaamheden (foto: Omroep Zeeland) Volgens de ANWB gaan de opruimwerkzaamheden tot 13.00 uur duren. Bij Kruiningen wordt het verkeer omgeleid via de N289. De politie spreekt van enkele gewonden. Over de ernst is niets bekend.