Zes gewonden bij ongeluk op de A58

De A58 richting Vlissingen is vandaag bijna tweeënhalf uur afgesloten geweest na een ongeluk waarbij een vrachtwagen en vijf auto's betrokken waren. Het ongeluk gebeurde even voor 10.45 uur ter hoogte van Kruiningen in de richting van Vlissingen.

Volgens de politie zijn vier mensen naar het ziekenhuis gebracht. Twee slachtoffers zijn ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel. Ook zijn twee honden bij het ongeluk betrokken. Daarvoor was er een dierenambulance ter plaatse. Het ongeluk gebeurde net na 'afrit 32 Kruiningen'. Het verkeer richting Vlissingen werd vanaf dat punt omgeleid via de N289. Automobilisten die vast stonden in de file achter het ongeluk, werden door de politie weggeleid.