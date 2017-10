'Ik moest af en toe een traantje wegpinken'

"Ik vond het een goede film", zegt Freek over de film. Maar hij maakt er gelijk een kanttekening bij. "Als mijn zoon de film niet gemaakt had, zou ik er waarschijnlijk niet heengegaan zijn, want het is niet helemaal mijn smaak. Dan had ik gewacht tot de film op tv zou zijn gekomen."

"Ik heb af en toe een traantje moeten wegpinken, ik heb ook een paar keer gelachen", vervolgt een trotse vader. "De film heeft een heel mooi tempo, is heel modern en heeft een fantastische cast. Complimenten."

