Slachtoffers zedenzaak: Hij heeft ons kapotgemaakt

Bubbelbad en sauna

Joey (29 jaar) en Kevin (22 jaar) zijn twee van de vijf slachtoffers die aangifte deden. "De verdachte was een vriend van de familie. Omdat hij een bubbelbad en sauna had, kwamen we er vaak met een hele groep vrienden. Ook hebben we er allebei een tijdje gewoond toen het thuis even wat minder ging", vertelt Kevin.

De Vlissinger zou zich hebben opgeworpen als hulpverlener en verhuurde daarbij voor een zacht prijsje kamers in zijn huis, volgens Joey. "Alles mocht en kon daar. Hij voerde je eerst dronken en sloeg daarna toe. Dat is meerdere keren gebeurd bij mij. Ik had op dat moment problemen en kon nergens heen. Daar maakte hij misbruik van."

Jarenlang houden Joey en Kevin hun mond over het seksueel misbruik dat plaatsvond. Totdat zo'n vier jaar geleden bij Joey de bom barst: "Het ging niet goed met me, ik had en heb nog steeds een heel kort lontje en word snel boos. Ik besloot het tegen m'n ouders te vertellen en aangifte te doen. Zo ging het balletje rollen. Het werd steeds duidelijker dat veel meer jongens misbruikt waren."

Schaamte

Toen Kevin hoorde dat Joey aangifte had gedaan bij de politie, besloot ook hij zijn geheim te delen. "Ik schaamde me heel erg. En nog steeds wel. Al weet ik nu dat je als 13-jarig jongetje niet op kan tegen een volwassen man die bij het leven manipuleert."

Twee slachtoffers doen anoniem hun verhaal (foto: Omroep Zeeland)

Beide jongens worstelen nog steeds met het trauma dat ze opliepen van het misbruik, al heeft therapie Kevin heeft gevolgd goed geholpen. "Ik heb eerst twee jaar in de ziektewet gezeten, ik was depressief. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) heeft me goed geholpen. Een therapie om trauma's te verwerken door met je ogen te bewegen."

Joey moet nog beginnen met het volgen van een therapie. "Het komt er steeds niet van, maar ik moet het echt doen. Het is niet normaal hoe snel ik boos word. Dat heeft me laatst nog een hoge boete opgeleverd in verband met het beledigen van een agent."

Ouders waarschuwen

De mannen willen niet herkenbaar in beeld, maar wel hun verhaal doen. "Ik wil deze man stoppen. Er wonen nog steeds jongeren bij hem in huis. En ik wil ouders waarschuwen om je kind niet zomaar achter te laten bij iemand die zich als hulpverlener voordoet."

