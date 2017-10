Veere en Schouwen-Duiveland op lijstje met Tajikistan en Bali Barat

Aan de oever bij het Veerse Meer. (foto: Adrie Gideonse, via Omroep Zeeland Flickr)

Veere

Veere staat in de lijst omdat het een 'vaak geëvalueerde duurzaamheidsagenda met zeer duidelijke doelen en een aanvullend groen beleid' heeft. "Veere vervult een actieve rol in verschillende onderwerpen op de agenda en ondersteunt de ondernemers. Toerisme is over het jaar verspreid, dus er is geen seizoensdruk", zo staat als motivatie te lezen.

Mooie vergezichten in de buurt van Zierikzee (foto: Lennaert de Looze via Omroep Zeeland Flickr)

Schouwen-Duiveland

Ook over Schouwen-Duiveland is de organisatie te spreken: "Bepaalde gebieden zijn puur gereserveerd voor natuurbescherming, in andere gebieden mogen bezoekers genieten van de natuurlijke landschappen. Schouwen-Duiveland streeft ernaar om in 2040 op het gebied van energie compleet zelfvoorzienend te zijn."

De organisatie Green Destinations heeft gemeenten die zichzelf hebben aangemeld beoordeeld op zaken als duurzaam beheer, natuur, klimaat, cultuur, welzijn en gastvrijheid. Behalve Veere en Schouwen-Duiveland staan er nog acht andere Nederlandse gemeentes in de Top 100.