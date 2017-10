Zeeuw wil iedereen muziekles geven

De app heet Tonetime en is te downloaden op de tablet of een smartphone. "Muziekles is relatief duur en daardoor zijn er steeds minder kinderen die muziek spelen. Dat merk je heel goed in de harmonie- en fanfarewereld", zegt Eric. Als muzikant, docent muziek op de middelbare school en dirigent van diverse harmonieorkesten gaat dat hem aan het hart, dus besloot hij de blokfluit app te ontwikkelen.

Het is niet het hipste instrument, maar veel kinderen willen nog graag blokfluit spelen." Eric Provoost, muzikant in hart en nieren

Eric speelt zelf al jaren klarinet. Hij leerde het instrument kennen op zijn negende. "Ik woonde destijds in de buurt van Kloosterzande. Daar kon je muziekles volgen op twee instrumenten: trompet en klarinet. Voor iets anders moest je naar Hulst toe", vertelt hij. Omdat trompet voor zijn ouders iets te veel herrie maakte, koos hij voor de klarinet. En tot op heden heeft hij daar geen spijt van.

Muziek is alles

Want muziek speelt sindsdien een grote rol in zijn leven en dat gunt hij anderen ook. Vandaar de blokfluit app. Maar als het aan Eric ligt, blijft het daar niet bij. Binnenkort komt hij ook met lespakketten voor andere instrumenten. In de hoop dat de gebruikers net zo gepassioneerd raken over muziek als hij. "Want muziek is in principe alles, natuurlijk. Zonder muziek is het leven een stukje saaier", besluit hij.