Bruggen bouwen van karton moet kinderen warm maken voor techniek

De kinderen kregen tien minuten de tijd om in groepjes van vier een brug te bouwen van karton. Het enige materiaal dat ze mochten gebruiken, was een schaar, het karton en splitpennen. Door ze deze opdracht te geven, hoopte Isabelle Scherbeijn, omgevingsmanager van de Tractaatwegverdubbeling, de kinderen te interesseren voor de bouw.

Techniek

"We proberen de leerlingen te betrekken bij de werkzaamheden aan de Tractaatweg, omdat die vlakbij hun school is, maar we willen ze ook enthousiast maken voor de techniek. Er is immers een schreeuwend gebrek aan technici. Jongeren kiezen steeds minder vaak voor een technische opleiding."

Kinderen van basisschool de Kreeke in Westdorpe krijgen uitleg over werkzaamheden aan de Tractaatweg (foto: Omroep Zeeland)

Na het bouwen van hun eigen brug gingen de leerlingen naar de bouwplaats waar het viaduct 'De Molenverkorting' werd gebouwd. Met oranje hesjes aan keken ze toe hoe de heipalen de grond in werden geslagen. Het is de bedoeling dat de groep de bouw van dit viaduct een jaar volgt. De kinderen krijgen de komende weken ook nog les over landmeten, asfalteren, ecologie en verkeer.