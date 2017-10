TalentBoost zorgt voor Zeeuwse talentdagen en talentondersteuning

De Zeeuwse para-topsporter Corné de Koning is enthousiast over het concept. Zelf was hij eerst rolstoelhockeyer, toen zijn talent voor het roeien werd ontdekt. "Juist door die ontdekking heb ik een succesvolle switch kunnen maken", legt hij uit. "Daardoor kon ik afgelopen jaar naar de paralympische spelen. Als kers op de taart ben ik vorige week met mijn partner Annika van der Meer wereldkampioen geworden."

Goede richting

Volgens sportgedeputeerde Jo-Annes de Bat is het project TalentBoost een stap in de goede richting. "We investeren al langer in breedtesport en evenementen, maar dit is een schakel die nog een beetje ontbrak", meent Jo-Annes de Bat.

"Het programma TalentBoost omvat talentherkenning en talentondersteuning. Op die manier kunnen we de Zeeuwse sporters nog meer kansen geven", aldus De Bat.

Talentdagen

Op vrijdag 1, 8 en 15 december vinden de drie talentdagen plaats in respectievelijk Axel, Vlissingen en Goes. De drie Zeeuwse talentdagen zijn voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.