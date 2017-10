Verhuizing naaktcamping gaat door, ondanks bezwaren

Het stukje bos waar de naturistencamping moet komen (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe locatie voor de naturistencamping ligt op een steenworp afstand van de camping van Cevaal en grenst aan een van zijn landbouwpercelen. De naturistencamping moet weg van de huidige locatie omdat die moet wijken voor de bouw van de marinierskazerne.

Te dichtbij

De familie Cevaal vindt dat de camping te dichtbij hun bedrijf komt en dat er te veel bomen gekapt zullen worden. Verder is Jo Cevaal bang dat de gasten van de naturistencamping gaan klagen over stankoverlast van mest en bestrijdingsmiddelen.

De gemeente heeft naar de bezwaren gekeken en die van tafel geveegd. Zo zorgen de meestvoorkomende windrichting en de seizoensgebonden bezetting van de naturistencamping ervoor dat de geuroverlast volgens de gemeente naar verwachting wel mee zal vallen.

Privacydoek

Verder was al van begin af aan in de plannen opgenomen dat de naaktrecreanten aan het oog onttrokken zullen worden, schrijft het dagelijks gemeentebestuur. Er wordt een tien meter brede groenstrook gehandhaafd en aan de binnenzijde komt er een hekwerk met een privacydoek.

Ook gaat Staatsbosbeheer extra bomen aanplanten, zodat de inkijk bij de naturistencamping tot een minimum wordt beperkt en de privacy gewaarborgd is. Cevaal hoeft dus volgens de gemeente niet tegen naaktrecreanten aan te kijken.

Naar de rechter

Cevaal zegt zelf in een reactie dat hij het besluit van de gemeente eerst goed wil bestuderen. Mocht hij het er niet mee eens zijn, sluit hij een stap naar de rechter niet uit. Maar eerst wil hij zich in het besluit verdiepen en erover in gesprek gaan met de gemeente.

