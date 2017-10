Ontknoping in penaltysoap: Hoek wint in Lisse

Keeper Jordy de Jonge (Hoek) tijdens de penaltyserie FC Lisse - Hoek (foto: Omroep Zeeland)

De voetballers van Hoek zaten ruim twee uur in de bus voor het nemen van zeven strafschoppen. De penaltyserie tussen beide ploegen op 20 september was ongeldig verklaard door de KNVB omdat de scheidsrechter toen koos voor de onreglementaire ABBA-volgorde. FC Lisse was na die eerste reeks de winnaar.

In de volgende ronde op 25 oktober mag Hoek het opnemen tegen eredivisieclub Heracles in Almelo.

- later meer -

Scoreverloop

1-0 Thierry Monteny

1-1 Bram Leroy

1-2 Titas Vitukynas

2-2 Niels Buijs

2-3 Niek van Sprundel

3-3 Martin van Eeuwijk

3-4 Rik Impens

4-4 Tomas Tavilla

5-4 Hanne Hagary

5-5 Aaron Verwilligen

5-6 Reguillo Vandepitte