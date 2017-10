Dirk Boehlé debuteert in World Tour

Volleyballer Dirk Boehlé uit Hulst en zijn partner Steven van de Velde hebben zich via een kwalificatieduel geplaatst voor het drie sterren toernooi in het Chinese Qinzhou. Het duo was met 1-2 in sets te sterk voor de Denen Kristoffer Abell en Daniel Thomsen.

Dirk Boehlé (foto: Beachvolleybal) Boehlé en Van de Velde sprokkelen hierdoor behoorlijk wat punten voor de FIVB-ranking. "We zijn erg blij. Dit wordt de eerste keer World Tour voor ons", reageerde Boehlé. "Heel dit eind naar China gevlogen voor een allesbepalende wedstrijd. Gelukkig gaan we verder naar het hoofdtoernooi." In hoofdtoernooi treffen Boehlé en Van de Velde morgen de Duitsers Julius Thole en Alexander Walkenhorst.