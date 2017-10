Hoek-aanvoerder Vandepitte: 'Tijd om Heracles te scouten bij Studio Sport'

"Het is zuur voor FC Lisse, maar ik ben blij voor het team en de club", zegt Vandepitte. "Eigenlijk waren we al uitgeschakeld, daarom is het misschien wel extra lekker nu." Niek van Sprundel scoorde net als in de vorige reeks. Van Sprundel wist al de hele dag hoe hij ging schieten. "Ik wilde hem linksonder trappen, maar bij de eerste twee strafschoppen zag ik die keeper naar linksonder neigen." Dus paste Van Sprundel zijn tactiek aan en schoot hem in de linkerbovenhoek.

Plezant

Doelman Jordi de Jonghe moest lang wachten op een strafschop die hij kon stoppen. FC Lisse schoot de tweede penalty al over, maar De Jonghe vond het lekkerder dat hij er ook nog één zelf stopte. "Ik probeerde die speler wat af te leiden met een aantal bewegingen. Het is plezant dat ik er nog eentje stopte."

Door de overwinning mag Hoek op 25 oktober aantreden tegen Eredivisieclub Heracles Almelo. Vandepitte kan niet wachten. "Ik ga de komende tijd als ze in Studio Sport voorbij komen maar eens goed opletten."

Dolgelukkig

In de kantine van HSV Hoek verzamelde zich gisteravond zo'n honderd supporters om op groot scherm de penaltyserie te volgen. Na de beslissende strafschop van Vandepitte konden ze hun geluk niet op.

"Dit is toch geweldig! Dit maak je toch nooit meer mee?" liet een dolgelukkige Jan Mieras van supportersclub de Purperen Hei weten, om daarna de DJ opdracht te geven voor het draaien van The Winner Takes It All van ABBA.

