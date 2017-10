Zeeland wordt wakker: Penalty's, misbruik en talentvolle sporters

Goedemorgen! Het is donderdag 12 oktober. Dit is in het nieuws in Zeeland.

Hoek bekert verder Hoek heeft in de herkansing wél de volgende ronde van de KNVB Beker bereikt. De Zeeuws-Vlamingen wonnen de strafschoppenserie van FC Lisse met 7-6. De strafschoppenserie moest over omdat de scheidsrechter de penalty's vorige maand in een verkeerde volgorde had laten nemen. Lees ook: Ontknoping in penaltysoap: Hoek wint in Lisse (foto: Omroep Zeeland) Misbruik In Middelburg gaat vandaag de rechtszaak tegen een Vlissinger die ervan verdacht wordt jonge jongens seksueel te hebben misbruikt. De 60-jarige man deed zich jaren voor als hulpverlener en stelde zijn huis open voor jongeren. Lees ook: Slachtoffers zedenzaak: Hij heeft ons kapotgemaakt Corné de Koning tijdens de Olympische Spelen (foto: www.roeibond.nl) Talenvolle sporters Zeeuwse jonge sporters hoeven binnenkoort niet meer naar andere provincies om hun talent te laten zien. Ambitieuze jongeren krijgen door het project TalentBoost de kans om hun kunsten te laten zien tijdens de Zeeuwse NOS*NSF talentendagen. Lees ook: TalentBoost zorgt voor Zeeuwse talentdagen en talentondersteuning De zon komt op in de mist bij 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim) (foto: Omroep Zeeland) Weer Vandaag komt de zon weer eens tevoorschijn. Er trekken ook nog wolkenvelden over de provincie, maar de zon laat zich toch regelmatig zien en verder blijft het droog. Vanmiddag wordt het 16 tot 17 graden. Er waait een overwegend matige west-zuidwestenwind.