'Zelfs de vissen worden rustig van onze antidepressiva'

Zeeland vergrijst, we slikken met z'n allen steeds meer medicijnen. Via ons lichaam komen er dus steeds meer medicijnresten in het riool terecht. Maar ook worden overgebleven medicijnen te vaak door het toilet of de gootsteen gespoeld.

35 procent blijft in het water

Niet al de chemische stoffen uit medicijnen kunnen er in de rioolwaterzuivering worden uitgehaald, volgens Jos Goossen van waterschap Scheldestromen. "Zuiveringen halen gemiddeld 65 procent van alle medicijnen er uit. Dat betekent dat 35 procent in het oppervlaktewater belandt."

Medicijnen zijn niet volledig uit het water te zuiveren en dat heeft invloed op planten en dieren. (foto: Omroep Zeeland)

Om de hoeveelheid medicijnen in het water terug te dringen hebben de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides de handen ineen geslagen. De organisaties hebben afgesproken voortaan de kosten te betalen voor de verwerking van medicijnafval. Hierdoor is het vanaf 1 november mogelijk om overgebleven medicijnen in te leveren bij iedere apotheek in Zeeland.

Medicijnen doorspoelen

Sommige apotheken weigerden dat tot nu toe, omdat het hen veel geld kost om het milieuvriendelijk te laten verwerken. De nieuwe regeling moet voorkomen dat mensen die niet weten wat ze met hun oude medicijnen moeten, ze door het toilet of de gootsteen spoelen.