Drie jaar cel wegens misbruik geëist

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar tegen een 60-jarige Vlissinger. Hij moest vandaag voor de tweede dag op rij voor de Middelburgse rechtbank verschijnen, omdat hij wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarige jongens.

Bedwelmde jongeren

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2000 en 2012. In totaal zijn er vijf aangiften van ontucht met minderjarige jongens die in deze rechtszaak behandeld worden. In het huis van de man vonden regelmatig feestjes met veel drank plaats. De bedwelmde jongeren bleven vervolgens slapen waarop de man toesloeg volgens de slachtoffers.

Naakt in de jacuzzi

De verdachte ontkent het misbruik in alle toonaarden. Volgens hem is het een hetze van een groepje jongeren. Hij erkent dat er regelmatig alcohol werd gedronken, dat jong en oud naakt in zijn jacuzzi zat en dat het wel eens gebeurde dat iemand bij hem in bed sliep wegens gebrek aan een slaapplaats. Maar van seksuele handelingen is geen sprake geweest volgens de verdachte.

Slechte gezondheid en oude feiten

Bij het tot stand komen van de eis van drie jaar cel werkten de slechte gezondheid van verdachte en dat het om oude feiten gaat, in het voordeel van de Vlissinger. Daarentegen speelden de omvang van de zaak, de duur van het vermeende misbruik (2000-2012) en de frequentie daarvan in zijn nadeel, zo zei de Officier van Justitie.

Vrijspraak

Advocaat Rivka Davidse pleitte voor vrijspraak van haar cliënt. "Het gaat om oude feiten en er is veel onderling overleg geweest tussen de slachtoffers voordat ze aangifte deden. Ook zitten er tegenstrijdigheden in de verklaringen."

Uitspraak

Over twee weken doet de rechtbank van Middelburg uitspraak.

