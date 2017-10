Werknemers Amels en Damen naar huis door besmet straalmiddel

Damen Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het straalmiddel wordt gebruikt om verfresten, roest en vuil van een schip af te spuiten. Volgens voorlichter Arold de Vries van Damen Shipyards zijn uit voorzorg de werknemers naar huis gestuurd en wordt er onderzoek gedaan naar asbest in de werkhallen. Het is niet bekend wanneer de 250 werknemers weer aan het werk kunnen.

Alarm over asbest

Afgelopen weekend werd er alarm geslagen, omdat het staalgrit geleverd door Eurogrit uit Dordrecht, asbest zou bevatten. Werk op onder ander de Afsluitdijk en de Willemsbrug bij Rotterdam zijn stilgelegd.

De superjachtenbouwer bestaat inmiddels bijna honderd jaar. Amels begon in 1918 in het Friese Makkum met de bouw van commerciële schepen en concentreerde zich vanaf 1982 op het bouwen van jachten. Vanaf 2000 doet Amels dit deels in Vlissingen en Makkum maar sinds 2005 zitten het bedrijf volledig in Vlissingen. Sinds 1991 maakt Amels deel uit van de Damen Shipyards Group.

Verklaring Eurogrit

Het bedrijf Eurogrit, de leverancier van het vervuilde straalmiddel, heeft een reactie geplaatst op haar website. "We hebben geconstateerd dat er geringe hoeveelheden asbest van het type chrysotiel (ook wel witte asbest genoemd) kunnen voorkomen in het straalmiddel. Het desbetreffende product is geleverd in bruine papieren zakken van 25 kilo met op de verpakking de volgende aanduiding in blauw: Abrasive ISO 11126 N/CS/G".

Gemeld bij klanten en inspecties

Volgens Noud Bex, woordvoerder van Eurogrit, is de vervuiling anderhalve week geleden geconstateerd. Hoe het asbest in het straalmiddel is terechtgekomen wordt momenteel onderzocht. "Toen we het ontdekten hebben we gelijk onze klanten geïnformeerd. Ook hebben we het gemeld bij de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Gezondheidsrisico's

Volgens Bex zijn de aangetroffen hoeveelheden asbest dusdanig klein dat het product zelf geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Maar bij langdurige onbeschermde blootstelling tijdens het gebruik kunnen verhoogde gezondheidsrisico's niet worden uitgesloten. Daarom heeft het bedrijf besloten de producten uit voorzorg terug te roepen. "De inspecties onderzoeken nu hoe schadelijk het product precies is."

Hoeveel besmet straalmiddel is geleverd wil Bex niet zeggen, maar het zou gaan om een 'aanzienlijke hoeveelheid'.

