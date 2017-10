Meer verkeersongelukken, ook in Zeeland

Deze week nog een zwaar verkeersongeval op de A58 bij Kruiningen (foto: OZ)

In de twaalf maanden voorafgaand aan oktober 2013 waren er op de Zeeuwse hoofdwegen 400 ongelukken en in de laatste twaalf maanden tot september 2017 waren dat er 470. Die stijging van 18 procent is een abrupt einde van de dalende trend, maar ook de laagste van Nederland. In dezelfde periode nam in de rest van het land het aantal verkeersongevallen toe met gemiddeld 27 procent.

Smartphone

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zijn steeds vaker met de smartphone bezig, is de conclusie van de stichting IMN. Uit onderzoek van TNO in Delft is gebleken dat het gebruik van een mobieltje achter het stuur de kans op de ongeluk 23 keer groter maakt.

De stichting IMN coördineert in ons land alle bergingswerkzaamheden na ongevallen op de hoofdwegen. Na een melding door de politie zorgt IMN ervoor dat een bergingsbedrijf naar de ongevalslocatie wordt gestuurd. Het gaat hierbij alleen om de hoofdwegen in ons land. In Zeeland zijn dat de A58, de N61 in Zeeuws-Vlaanderen, de N62, de N57 in het westen van de provincie en de N59 op Schouwen-Duiveland.