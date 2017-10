Toch 170 euro cadeau voor huurders Zeeuwland

Deze zomer keurde de Autoriteit Woningcorporaties het cadeautje van Zeeuwland nog af omdat de eenmalige korting in strijd was met de Woningwet. De woningcorporatie met woningen op Schouwen-Duiveland en Walcheren nam geen genoegen met dit besluit van de toezichthouder en tekende bezwaar aan. Vandaag kwam de uitkomst van de bezwaarprocedure naar buiten.

Directeur Marco van der Wel van Zeeuwland noemt het een grote opluchting dat de eenmalige huurkorting toch gegeven mag worden.

Door een fusie van Zeeuwland met Woonburg kunnen de twee organisaties samen een miljoen euro per jaar besparen. Dat voordeel wilde de nieuwe woningcorporatie het eerste jaar verdelen onder de zesduizend huurders. Die zouden in augustus een eenmalige korting van 170 euro per huishouden krijgen.