Muziek maken om niet te vergeten

"In een vergevorderd stadium van dementie is communiceren met woorden niet meer zo vanzelfsprekend", zegt initiatiefnemer Rob Bakker. "Maar zingen kunnen de mensen vaak nog wel. En muziek doet herinneringen herleven."

Feest van Muziek wil mensen met dementie bereiken met muziek en zang. Veel herinneringen en belangrijke gebeurtenissen zijn namelijk gekoppeld aan muziek, zoals bijvoorbeeld een verliefdheid, bruiloft of de geboorte van een kind. En volgens Bakker kan muziek helpen om die herinneringen weer boven te halen. "Het afgelopen jaar hebben we al een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarbij we merken dat deze doelgroep heel erg goed reageert op muziek."

Initiatief

Het is een initiatief van Stichting Feest van Herkenning en is ontstaan vanuit een ander project, waarbij vrijwilligers met koffers vol herinneringen naar verpleeghuizen gaan om met bewoners te praten over vroeger. De voorwerpen in de koffers hebben betrekking op verschillende thema's, zoals het leven op een boerderij, school, huishouden, visserij of een dagje strand. De attributen stimuleren ouderen om positieve herinneringen uit het verleden op te halen.

Bewoners landgoed Rijckholt genieten van het project Feest van Muziek (foto: Omroep Zeeland)

Invloed op het brein

Bij Feest van Muziek gaat het volgens Bakker in eerste instantie om het samen muziek maken. Er worden liedjes gezongen, waarbij ook verschillende instrumenten worden gebruikt, zoals een tamboerijn of een triangel. "We willen dat de bewoners tijdens de bijeenkomsten genieten van de muziek en het zingen van de liedjes. En daarnaast hopen we natuurlijk dat het zingen van de liedjes een positieve invloed heeft op het brein."

Positief

Bakker heeft Prof. dr. Erik Scherder bereid gevonden om ambassadeur te worden van dit project. Scherder is vooral bekend van het tv-programma De Wereld Draait Door, waar hij regelmatig aan tafel zit om iets te vertellen over het brein en de werking ervan. Hij heeft de afgelopen jaren onderzoek ook gedaan naar dementie en heeft gemerkt dat muziek een positieve bijdrage kan leveren.

Volgens Bakker was hij meteen erg enthousiast. "Ik belde hem, vertelde over onze plannen en hij wilde, zonder enige aarzeling, graag zijn naam verbinden aan het project. Vooral ook omdat hij ziet dat het werkt."

Het project wordt gedragen door vrijwilligers. "En hoe meer vrijwilligers, hoe meer van dit soort bijeenkomsten kunnen er worden georganiseerd", zegt Bakker. "Om hun werk goed te doen krijgen de vrijwilligers scholing over dementie, want niet alle vrijwilligers hebben ervaring met het maken van muziek."

Gitaar

Tineke Schrier is één van de vrijwilligsters die wel wel een muzikale achtergrond heeft. Zij zet zich ook belangeloos in voor deze doelgroep "Ik kom elke week met m'n gitaar naar landgoed Rijckholt samen met de bewoners te zingen. En ik kan je vertellen, de titel van het project klopt. Het is namelijk elke keer weer een feestje. De bewoners genieten met volle teugen om al die liedjes te horen en mee te zingen."

Subsidie

Het project wordt inmiddels ook financieel ondersteund. Ze krijgen onder meer subsidie van het FNO, een organisatie die zich inzet om de kansen van kwetsbare groepen in ons land te versterken. Er zijn hiervoor 28 projecten geselecteerd voor toewijzing van subsidie.

Bij veel van deze projecten gaat het erom ouderen weer mee te laten doen met sociale activiteiten. En het project Feest van Muziek zit hierbij. Daarnaast krijgen ze ook subsidie van het Oranjefonds om de uitbreiding van het project over de hele provincie te financieren.