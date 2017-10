Qube viert feestje met EP Zuiver

De Middelburgse rapper Qube beleeft vrijdagavond zijn finest hour: dan presenteert hij zijn debuut-EP Zuiver in De Spot in Middelburg. Behalve Qube zelf zijn producer Locus en het Zeeuwse rapduo Chav & Shnna van de partij. Het voorprogramma wordt verzorgd door singer-songwriter YSA (Isabelle van Beek), eveneens uit Middelburg.

Qube - Bestemming

Producer Locus is de artiestennaam van Sander van Kleef, die Qube heeft leren kennen op de Rockacademie in Tilburg. "Ik heb het afgelopen jaar veel met hem samengewerkt. Hij heeft de EP volledig geproduceerd, maar ik heb natuurlijk wel over zijn schouder meegekeken."

Erotisch

De EP Zuiver bevat vijf tracks. Qube introduceert zichzelf in de openingstrack Let's Play. In de erotische track Lakens en Roes zingt zangeres Noek de refreinen. Het nummer Euforie en de eerder uitgebracht single Bestemming maken de EP compleet.

Qube, artiestennaam van Jasper van den Bovenkamp, ontwikkelt zich razendsnel. Nog maar begin dit jaar viel hij op met Hoe Het Moet. BLØF-bassist Peter Slager omarmde de track op Facebook. Hij werd geselecteerd voor coachingstraject PopAanZee en speelde deze zomer als duo Chav & Qube op Concert at SEA en het Zeeland Nazomerfestival.