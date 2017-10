De auto is uit het water getakeld (foto: Omroep Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zes op de Kanaalweg. De auto kwam op zijn kant in de berm terecht en dreigde in het water te vallen. Door een bergingsbedrijf is het voertuig weggetakeld.

De bestuurder kon zelfstandig het voertuig verlaten en is niet geworden geraakt door het ongeval.