Zó blij was Hoek met de afloop van de penaltysoap

Het werd een bloedstollende ontknoping van de penaltysoap die Hoek, FC Lisse en eigenlijk heel Nederland al bijna een maand bezig houdt. Hoek kwam op voorsprong en kon de zege via een strafschop van Fabian Wilson grijpen, maar hij schoot hoog over. Even later kreeg Vandepitte de kans om de overwinning binnen te slepen en dat deed de man, die in de eerste ontmoeting nog had gemist van elf meter, koelbloedig.

Spanning in de kantine van Hoek tijdens de penalty-serie tegen FC Lisse (foto: Sjaak van der Salm)

Vervolgens barstte het feest los. De spelers hielden zich op het veld nog enigszins in uit medeleven met de spelers van FC Lisse, maar in de bus werd gesprongen en gezongen. Datzelfde gebeurde in de kantine van Hoek, waar de achtergebleven supporters hun helden hartstochtelijk toejuichten.

Het sprookje van Hoek in de KNVB-beker gaat verder op woensdag 25 oktober. Dan speelt de ploeg van trainer Jannes Tant om 18.30 uur een uitduel tegen eredivisionist Heracles Almelo.