Zeeuwse apotheken nemen oude medicijnen weer in

De Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides gaan samen de kosten voor het verwerken van medicijnafval betalen, zodat dit niet meer op de schouders van de apothekers terecht komt. Christine Duerinckx van apotheek Reynaert in Hulst is er blij mee. "Het particuliere afval wat klanten brachten, werd gezien als bedrijfsafval. Het kost apotheken enkele duizenden euro's per jaar om het milieuvriendelijk te laten verwerken."

Als mensen een nieuw medicijn krijgen, schrijft de dokter een recept uit voor maximaal twee weken." Christine Duerinckx, apotheker

Waterschap Scheldestromen merkt dat er steeds meer medicijnafval in het rioolwater belandt, onder meer door Zeeuwen die hun oude medicijnen door het toilet of de gootsteen spoelen. En dat is geen gewenste ontwikkeling, want medicijnafval uit het water filteren is duur en lastig.

Door mee te betalen aan een oplossing waardoor het Zeeuwse apotheken geen geld meer kost om oude medicijnen in te nemen, hoopt het waterschap dat het medicijnafval in het water vermindert.

Medicijnverspilling

Volgens apotheker Christine Duerinckx wordt er al veel aan gedaan om medicijnverspilling te voorkomen. "Als mensen een nieuw medicijn krijgen, schrijft de dokter een recept uit voor maximaal twee weken. Daarna volgt bij chronische problemen een recept voor drie maanden. Maar het kan altijd zo zijn dat mensen moeten stoppen of overstappen naar andere medicatie. En ja, we zijn een vergrijsde provincie, dus het komt ook voor dat mensen overlijden en dat om die reden medicijnen overblijven."

