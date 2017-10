Drie jaar cel voor poging tot doodslag

Rechtbank in Middelburg (foto: OZ Marcel Decraene )

De rechtbank heeft in haar vonnis mee laten wegen dat de man al vaker is veroordeeld tot meerdere celstraffen, waaronder onder andere diefstal. Daarnaast is er volgens de rechtbank voldoende bewijs dat de man een inbraak heeft gepleegd en verboden wapens en munitie in zijn bezit had.

Schietpartij

De schietpartij waar de man verantwoordelijk voor gehouden wordt, gebeurde in juli 2016. Daarbij werden meerdere schoten gelost op industrieterrein Arnestein in Middelburg op drie personen. Niemand raakte daarbij gewond.

Lees ook: