Verkeerschaos rond Antwerpen

Het verkeer op de Ring Antwerpen is vastgelopen na een ongeluk met een vrachtwagen. De ringweg vanaf Deurne richting Gent is daardoor afgesloten. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij.

File op de Ring Antwerpen (foto: Wikimedia Commons) De vrachtwagen moest stevig in de remmen om een aanrijding te ontwijken en verloor een deel van de lading calcium-carbonaat. Dat witte goedje dat wordt gebruikt om papier wit te maken is op het wegdek terecht gekomen. Volgens de ANWB is direct een verkeerschaos ontstaan. De verwachting is dat het lang kan duren voor de situatie weer normaal is. De ANWB adviseert daarom de wijde omgeving van Antwerpen te mijden.