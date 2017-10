Vakbond raadt aan: 'Laat je registreren'

Werknemers van Amels en Damen moeten zich laten registreren als ze met besmet straalmiddel hebben gewerkt (foto: Omroep Zeeland)

Het is onwaarschijnlijk dat het werk bij Amels en Damen vrijdag al wordt hervat. Volgens een woordvoerder van Damen zijn op verschillende plaatsen in de werkhallen monsters genomen, die vervolgens zijn opgestuurd naar een centraal laboratorium. Omdat alle betrokken bedrijven hun resultaten opsturen, ontstaat een wachtrij, zodat de uitkomst pas later bekend wordt. De medewerkers kunnen pas weer aan de slag als dat veilig is.

'Het is bizar dat dit kan gebeuren in 2017, dat asbest voorkomt in een product."" CNV-bestuurder Piet Verburg

Volgens CNV-bestuurder Piet Verburg is het belangrijk een duidelijk beeld te krijgen van wie wel en wie niet in aanraking is gekomen met het besmette straalmiddel. "Laat je registreren bij je baas als je vermoedt dat je ermee hebt gewerkt of ermee in aanraking bent geweest. Laat het in je dossier zetten."

Puntenplan

De arbeidsinspectie heeft een puntenplan opgesteld voor bedrijven waarin staat hoe ze moeten handelen als ze vermoeden dat het asbesthoudende middel ook in hun bedrijf is gebruikt. "Het is bizar dat dit kan gebeuren in 2017, dat asbest voorkomt in een product", zegt CNV-bestuurder Piet Verburg.

Hoe lang het al aan de gang is, durft de CNV'er niet te zeggen. "Sommige bedrijven houden drie maanden aan, maar ook dat is onduidelijk. Er moet nog veel worden uitgezocht."

Bij de bedrijven Amels en Damen in Vlissingen werden vanochtend 250 werknemers naar huis gestuurd vanwege het met asbest besmette straalmiddel. Ook het werk aan de Arsenaaltoren ligt stil.

