Transport geregeld, Amerikaanse loc gaat op weg

Amerikaanse diesellocomotief komt naar SGB (foto: SGB)

De locomotief stamt uit een serie die in de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd voor het Amerikaanse leger. Het leger nam vele locomotieven mee naar Europa om materialen en troepen te kunnen vervoeren.

Na de oorlog werden twintig machines door de Nederlandse Spoorwegen gekocht. Ze deden dienst voor allerlei treinen, maar zijn vooral bekend van de olietreinen die van Schoonebeek naar Rotterdam reden. Tussen 1958 en 1960 werden alle locs, bekend als de serie NS 2000, gesloopt.

Door de sloop is de serie NS 2000 niet aanwezig in de collecties van de Nederlandse railmusea. Er zijn echter meer locomotieven van dit type gebouwd. De SGB vond bij de Lehigh Cement Company, een cementfabriek in Mason City, Iowa een exemplaar. Deze locomotief was na de oorlog teruggebracht naar Amerika en uiteindelijk als rangeerlocomotief bij deze fabriek terecht gekomen, waar de loc tot 2010 werd gebruikt.

Het bedrijf heeft de machine aan de SGB geschonken. Maar het vervoer was nog niet geregeld. Door een erfenis en crowdfunding is dat nu wel mogelijk geworden. Daarnaast wordt de overtocht gesponsord.

De locomotief zal in Nederland gerestaureerd worden en een NS-outfit krijgen. De wens is dat de loc uiteindelijk ook weer gaat rijden.