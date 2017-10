Speeddaten met juffrouw of chemicus in Terneuzen

Speeddate in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De avond was bedoeld om de leerlingen te helpen bij het oriënteren op hun vervolgopleiding. Tegelijkertijd wilden de initiatiefnemers laten zien dat er in Zeeuws-Vlaanderen voldoende beroepen zijn om straks voor terug te komen na de vervolgstudie die vaak buiten Zeeuws-Vlaanderen is. "Het is goed om te laten zien wat we hier allemaal hebben en wat hier gebeurt, zoals in de chemie, de zorg of het toerisme," stelt initiatiefnemer Rianne Vons van de Rotary Terneuzen.

De BeroepenSpeedDate is een initiatief van de Rotary Terneuzen. De avond werd voor de vierde keer gehouden. Alle leerlingen uit havo 4 en vwo 4 van het Zeldenrust-Steelantcollege, de Rede en het Zwin College waren uitgenodigd. Het Reynaertcollege had zich deze keer afgemeld.

De BeroepenSpeedDate was voor het eerst in het najaar in plaats van in het voorjaar. Dit op verzoek van de middelbare scholen, zodat deze oriëntatie op beroepen niet meer samen viel met de open dagen van de vervolgopleidingen in het voorjaar.

Speeddates

In twee verschillende rondes (zogenaamde speeddates) konden leerlingen meer horen over een bepaald beroep. Ze mochten zelf kiezen welke presentatie ze wilden bijwonen.