Slik op de weg niet zomaar opgeruimd

Overlast op de wegen door slik op weg (foto: Omroep Zeeland)

Het opruimen van modder die tractoren achterlaten op de weg na het oogsten, is best moeilijk. Dat zegt boer Kees Hanse uit Kerkwerve. "Een wiel schoonmaken heeft geen zin, want na het ronddraaien zit dat gewoon weer vol met modder. Alleen als de omstandigheden heel droog zijn is de overlast met modder beperkt."

Klachten

Mensen kunnen een klacht indienen als de weg gevaarlijk is door de modder. "Ik vraag begrip van de mensen die een klacht indienen", zegt Hanse. "Ik ben ook waterschapsbestuurder en we krijgen ook wel meldingen binnen van modder op de wegen die wij inmiddels schoongemaakt hebben. Maar niet alle modder kan gelijk van de weg worden gehaald."

Het laatste modderlaagje is het grootste probleem, zegt Hanse. "Dat lukt niet met een borstel, niet met water en ook niet met een schuifbord. De modder zit dan namelijk in het profiel van het wegdek. Pas na regen komt dat laatste laagje los en kun je de weg goed schoonmaken."

Spiegelglad

Na een beetje regen wordt de weg spiegelglad als er nog modder op de weg ligt, dus snel opruimen is dan zeker gewenst. "We willen ook geen ongelukken zoals dat iemand in de sloot rijdt, alleen omdat je de weg niet hebt schoongemaakt. Daarom stonden we laatst na het bieten rooien midden in de nacht de weg moddervrij te maken omdat het regende.

De vervuiler is altijd aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door slik op de weg. Als hij verzuimt borden te plaatsen en de weg schoon te maken, kan de boete bij een dodelijk ongeval oplopen tot 10.000 euro. De spelregels zijn hier te vinden.

De oogst is voorlopig nog niet klaar, dus het gevaar van gladde wegen door slik op de weg blijft nog wel even.