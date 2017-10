Loverboys een Randstadprobleem? Nee dus!

Meisjes naar Antwerpen

Een loverboy is een pooier die zijn slachtoffer dwingt tot betaalde seks met anderen. Veel mensen denken dat het een Randstadprobleem is, maar volgens Ron Amperse van de politie Zeeland/West-Brabant is dat niet waar. "Het gebeurt hier ook. Omdat we hier vlakbij België zitten, worden meisjes vaak richting Antwerpen gestuurd."

Topje van de ijsberg

Officieel worden landelijk bij Comensha zo'n driehonderd minderjarigen per jaar geregistreerd als slachtoffer van loverboys. Maar volgens deskundigen is dit slechts het topje van de ijsberg. Veel zorginstellingen melden loverboyslachtoffers niet, vanwege privacyredenen. Ook de slachtoffers zelf zijn vaak bang om aangifte te doen.

Loverboys zijn tegenwoordig vooral online actief (foto: Watch Nederland)

Op de stoel van de politie

Zeeuwen die het vermoeden hebben dat iemand zich met loverboypraktijken bezighoudt, kunnen dat melden bij Watch Nederland. Volgens Ron Amperse die zich bezighoudt met mensenhandel, gaat de organisatie daarmee een klein beetje op de stoel van de politie zitten. "Dat vinden wij niet erg, want we gaan samen het gevecht aan. Zij patrouilleren bijvoorbeeld op internet, iets waar de politie niet altijd tijd voor heeft. We zijn blij dat Watch Nederland in dat gat springt. Bovendien is de drempel om een melding bij hen te doen, voor sommige mensen kleiner dan om naar de politie te stappen."

Vlotte babbel en cadeautjes

Wie bij een loverboy een charmante man met een vlotte babbel voor zich ziet die met cadeautjes strooit, loopt hopeloos achter volgens Ron Amperse. "Het gebeurt vandaag de dag allemaal online, bijvoorbeeld via Facebook. Daders kunnen daar heel gericht speuren naar meisjes die schreeuwen om aandacht. De slachtoffers zijn vaak kwetsbaar of zitten in een instelling. Die meiden willen weg en krijgen een helpende hand geboden, maar met onzuivere intenties."

Lokadvertenties

Watch Nederland gaat niet alleen met meldingen aan de slag, maar zoekt ook zelf actief naar mannen die het geen probleem vinden om seks te hebben met een minderjarige door het plaatsen van lokadvertenties. "Dan zetten we een advertentie van een meisje van achttien op een sekssite met als regio Zeeland. Als er iemand reageert, krijgt ze vervolgens tijdens het chatten te horen dat het meisje jonger is. Dan is het de vraag of de klant stopt of doorzet."

Over Watch Nederland:

Het is een samenwerkingsverband van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Fier en Terre des Hommes. Voornaamste doel is slachtoffers helpen en loverboys aangeven bij politie. De organisatie kan bestaan van financiële steun van fondsen, waaronder de Nationale Postcode Loterij.

Wel lokken, niet uitlokken

Watch Nederland krijgt regelmatig de vraag of het wel legaal is wat ze doen. Volgens Gideon van Aartsen van Watch Nederland wel. "We verzamelen bewijs op rechtmatige wijze en doen onderzoek op basis van openbare bronnen. Iedereen mag online nepprofielen aanmaken, zolang je je maar niet voordoet als een bestaand mens. Wij zetten profielen van niet-bestaande minderjarigen online. Daarmee lokken we mensen die uit eigen beweging contact zoeken. Wat niet mag is iemand uitlokken tot iets wat hij anders nooit van plan zou zijn geweest."